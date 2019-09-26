رودريجو بعد الهدف الأول في الليجا: الانتقادات في ريال مدريد شيء عادي.. ننوي القتال

أيام البرازيلي رودريجيو في ريال مدريد لا تزال قليلة، لكن يبدو أنه تعلم الكثير من تقاليد النادي الملكي وتحدث عنها بعد هدفه الأول في الليجا.

وسجل صاحب الـ18 عاما هدف ريال مدريد الثاني في الفوز على أوساسونا 2-0 بعد مشاركته كبديل، ليصبح أول لاعب من مواليد القرن الـ21 يسجل للميرنجي.

وقال اللاعب البرازيلي عقب المباراة: "سعيد جدا من أجل الفوز، وأعتقد أن زيدان سعيد جدا، فهو يعرف كيف يعتمد على كل اللاعبين طوال الموسم".

وتابع "ريال مدريد ينوي القتال على كل الألقاب، هذا هدفنا وعلينا أن نحارب لتحقيق البطولات".

وعن الصعوبات التي تواجهه، قال: "الضغط في ريال مدريد طبيعي".

وواصل "أنا هنا منذ فترة بسيطة، ولكنني أتعلم بالفعل أننا مطالبون بالفوز دائما".

ثم أضاف "لا يجب أن نستمع للأصوات خارج النادي، علينا أن نواصل العمل".

وأتم "سنظل دائما نتعرض للانتقادات ولكننا هادئون وكل شيء سيكون بخير".