رودريجو بعد الهدف الأول في الليجا: الانتقادات في ريال مدريد شيء عادي.. ننوي القتال

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 01:06

كتب : محرر في الجول

رودريجو جويس - ريال مدريد

أيام البرازيلي رودريجيو في ريال مدريد لا تزال قليلة، لكن يبدو أنه تعلم الكثير من تقاليد النادي الملكي وتحدث عنها بعد هدفه الأول في الليجا.

وسجل صاحب الـ18 عاما هدف ريال مدريد الثاني في الفوز على أوساسونا 2-0 بعد مشاركته كبديل، ليصبح أول لاعب من مواليد القرن الـ21 يسجل للميرنجي.

أخبار متعلقة

اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي مؤتمر زيدان: اعتمد على الجميع.. سعيد من أجل فينيسيوس ورودريجو فينيسيوس يكشف سبب بكائه بعد التسجيل في شباك أوساسونا بالفيديو – باريس سان جيرمان يسقط أمام ريمس بثنائية في حضور نيمار

وقال اللاعب البرازيلي عقب المباراة: "سعيد جدا من أجل الفوز، وأعتقد أن زيدان سعيد جدا، فهو يعرف كيف يعتمد على كل اللاعبين طوال الموسم".

وتابع "ريال مدريد ينوي القتال على كل الألقاب، هذا هدفنا وعلينا أن نحارب لتحقيق البطولات".

وعن الصعوبات التي تواجهه، قال: "الضغط في ريال مدريد طبيعي".

وواصل "أنا هنا منذ فترة بسيطة، ولكنني أتعلم بالفعل أننا مطالبون بالفوز دائما".

ثم أضاف "لا يجب أن نستمع للأصوات خارج النادي، علينا أن نواصل العمل".

وأتم "سنظل دائما نتعرض للانتقادات ولكننا هادئون وكل شيء سيكون بخير".

ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر سولشاير: مانشستر يونايتد أفضل في ركلات الترجيح عن المباريات ساعة | أوروبا
رودريجو بعد الهدف الأول في الليجا: الانتقادات في ريال مدريد شيء عادي.. ننوي القتال ساعة | أوروبا
فان دايك يكشف وصيته ودور والدته في الابتعاد عن شبح الموت ساعة | أوروبا
الزمالك: أيمن حفني "مصدوم" مما حدث معه.. مشكلته فنية ساعة | الدوري المصري
اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي ساعة | أوروبا
مؤتمر زيدان: اعتمد على الجميع.. سعيد من أجل فينيسيوس ورودريجو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 4 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر

قد ينال إعجابك