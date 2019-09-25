انتهت - إنتر (1) (0) لاتسيو.. الفوز الخامس على التوالي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

إنتر - ميلان - دربي ميلانو

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ولاتسيو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء بفوز إنتر 1-0

د. 90 لاوتارو مارتينز يهدر فرصة إنهاء المباراة.

رأسية خواكين كوريا تمر بجوار القائم للإنتر.. ونيكولو باريلا يُهدر انفراد تام.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

د. 34 تصدى الحارس سمير هاندانوفيتش لتسديدتين من خواكين كوريا أكد فيهم تفوق إنتر في النتيجة.

د. 23 عرضية من الظهير الأيسر بيراجي أسكنها الظهير الأيمن دي أمبروزيو برأسية في الشباك.

بداية المباراة

إنتر لاتسيو الدوري الإيطالي

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