انتهت – ريال مدريد (2) - (0) أوساسونا.. انتصار الفريق الملكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وأوساسونا التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في سادس جولات الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

ق73: جوووووووول الهدف الثاني لريال مدريد من البديل رودريجو.

ق59: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من تسلل يوفيتش.

ق58: جوووووووول يوفيتش يفتتح أهدافه أخيرا في الدوري الإسباني ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد في أوساسونا.

ق50: يوفيتش يهدر هدفا ثانيا لريال مدريد رغم انفراده بحارس أوساسونا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ق36: جوووووووووول الهدف الأول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور بعد تسديدة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

ق18: خطأ قاتل من مدافع أوساسونا كاد يسجل هدفا في مرماه ولكن الحارس تصدى له، وارتدت الكرة إلى لوكا يوفيتش الذي سدد مباشرة لكن تصويبته ذهبت أعلى مرمى أوساسونا لتضيع فرصة هدف محقق على ريال مدريد.

انطلاق المباراة.