بريزنتيشن توقع عقد رعاية جديد مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 18:55

كتب : محرر في الجول

فريق الاتحاد السكندري أمام الزمالك

أعلنت شركة "بريزنتيشن سبورت" الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة.

وذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي بريزنتيشن لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق.

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يذكر أن الاتحاد السكندري يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف زعيم الثغر فريق العربي الكويتي يوم 27 سبتمبر على ملعب الإسكندرية في إياب دور الـ32 بعد الفوز ذهابا بهدف خالد قمر.

واستهل الاتحاد مشواره في الدوري بخسارة من الزمالك 1-0.

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