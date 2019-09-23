زيزو: ميتشو سألني هل أستطيع اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك أن مدربه ميتشو سأله هل يستطيع اللعب في وسط الملعب بجوار فرجاني ساسي في مباراة الاتحاد يوم الإثنين والتي حسمها الأول بهدف دون رد.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت:"المدرب استفسر مني عن اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وهو دور أديته من قبل في بلجيكا".

وواصل "قدمنا مباراة طيبة واستطعنا الفوز، ركزنا على المواجهة منذ انتهى لقاء السوبر، والذي أهديناه للأهلي بأخطاء فردية".

وبسبب غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز عن وسط ملعب الزمالك قرر ميتشو الدفع بزيزو بجوار ساسي.

وقدم زيزو مباراة طيبة وأرسل تمريرة حاسمة استغلها مصطفى محمد ليهز شباك زعيم الثغر.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في الدوري بالفوز على الاتحاد ويستضيف فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.