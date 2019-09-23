مصطفى محمد يرسخ عقدة الاتحاد ويمنح الزمالك أول 3 نقاط في الدوري

كان لزاما على ميتشو مدرب الزمالك أن يبدأ المباراة بمصطفى محمد لأن المنافس هو الاتحاد، فالمهاجم الشاب هز شباك زعيم الثغر مجددا ليحصد ناديه أول 3 نقاط في الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الفارس الأبيض على ضيفه السكندري وهزمه بهدف مبكر جاء في الدقيقة السادسة أحرزه مصطفى الذي نال من شباك سيد البلد للمرة الرابعة، أكثر ناد هز شباكه اللاعب البالغ عمره 21 عاما.

وكانت المباراة متواضعة المستوى بين الناديين العريقين وحسمتها تسديدة مصطفى التي لم يستطع التصدي لها عماد السيد حارس الاتحاد وحامي العرين الأسبق للزمالك.

تشكيلة مفاجئة

على عكس ما فعل ميتشو أمام الأهلي في كأس السوبر المصري حين قرر ألا يبدأ بمهاجم صريح، واجه الاتحاد بمهاجمين منذ الدقيقة الأولى، لعب خالد بوطيب المغربي بجوار مصطفى محمد.

وبسبب قلة الخيارات في وسط الملعب نظرا لغياب طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن، اعتمد المدرب الصربي على أحمد سيد "زيزو" بجوار فرجاني ساسي ولعب إمام عاشور ومحمد أوناجم في الجناحين.

وكان عبد الله جمعة أساسيا في مركز الظهير الأيسر على حساب محمد عبد الشافي.

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا مستغلا جبهته اليمنى القوية بوجود الظهير حمدي النقاز وأمامه أوناجم.

مصطفي محمد عقدة الاتحاد ⚽ 💥 هدفه اليوم هوالرابع على التوالي في مواجهاته ضد الاتحاد، سجل مرتين مع طلائع الجيش في الموسم الماضي، أحرز مع الزمالك في كأس مصر، والآن يسجل في الدوري 4 أهداف في شباك الاتحاد لمصطفى، أكثر فريق هز شباكه المهاجم الشاب 🔥 pic.twitter.com/5zw2ppAZ8K — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2019

واستغل زيزو مساحة شاغرة في دفاع الاتحاد وأرسل تمريرة بينية طولية رائعة لمصطفى الذي سدد مباشرة الكرة بقدمه اليسرى لتسكن الكرة شباك الاتحاد في الدقيقة السادسة.

وتفوق الزمالك على رجال المدرب طلعت يوسف وحصل على أكثر من ركلة ركنية، وفي المقابل سعى زعيم الثغر لمباغتة مضيفه من الجبهة اليمنى مستغلا المساحة الشاغرة خلف عبد الله جمعة.

لكن الفرص كانت شحيحة جدا وفي الشوط الثاني بالكاد اقترب كل فريق من مرمى الآخر.

وفي الوقت البديل سنحت فرصة هائلة للاتحاد واعترض لاعبوه على الحكم مطالبين بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بمحمود علاء، لكن أمين عمر رفض مطلب لاعبي زعيم الثغر الذين واصلوا الاعتراض على الحكم بعد انتهاء المباراة.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الدوري وواصل لاعبه مصطفى محمد تثبيت قدميه في تشكيلة النادي الأساسية.

ويستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وبعد 3 أيام يحل ضيفا على مصر للمقاصة في الدوري.

أما الاتحاد فيستضيف العربي الكويتي يوم الجمعة في إياب دور الـ32 للبطولة العربية وبعد 4 أيام يستضيف الجونة في الدوري.