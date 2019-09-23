راوية أحداث المباريات لابنها تفوز بجائزة أفضل مشجع.. واللعب النظيف لـ بيلسا

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 21:23

كتب : محرر في الجول

مارسيلو بيلسا

حصدت الأم البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس جائزة أفضل مشجع المقدمة في حفل جوائز الأفضل لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيلفيا جريكو وابنها نيكولاس مشجعان لنادي بالميراس البرازيلي، ولكن الابن يعاني من إعاقة بصرية وهذا استدعى تدخل الأم.

وتصطحب الأم البرازيلية نجلها إلى الملاعب المختلفة لمباريات بالميراس، حيث تروي له أحداث المباريات.

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واسترعى الأمر انتباه صحفي برازيلي ليقرر نشر حكاية الأم لتنتشر بسرعة ويوجه نادي بالميراس دعوة لها ولنجلها لزيارة الملعب.

وتطور الأمر إلى الفوز بجائزة أفضل مشجع في العالم بناء على تصويت الجماهير حول العالم.

وحصد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد جائزة اللعب النظيف.

وكان بيلسا أمر لاعبيه بالسماح لأستون فيلا بتسجيل هدف دون التدخل عليهم، بعدما سجل فريقه هدفا مستغلا سقوط جوناثان كودجيا لاعب فيلا على أرض الملعب.

وتسبب هدف ليدز في غضب كبير من لاعبي أستون فيلا وجهازه الفني، ليطلب بيلسا من لاعبيه السماح لهم بتسجيل هدف التعادل.

وأنهت النتيجة آمال ليدز في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مباشر، ليلعب الملحق والذي تسبب في عدم صعوده في النهاية.

جوائز الأفضل

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