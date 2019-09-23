إيتو: ميسي ورونالدو وفان دايك؟ صلاح وماني الأفضل

يفضل الكاميروني صامويل إيتو أسطورة الكرة الإفريقية النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي ليفربول على الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب.

وقبل الحفل، سُئل إيتو عن رأيه في الأفضل بين ميسي ورونالدو وفان دايك.

وأجاب النجم المعتزل حديثا "الأفضل بالنسبة لي محمد صلاح وساديو ماني".

واستدرك "لكنهم ليسوا هنا".