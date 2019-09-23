انتهى حفل جوائز الأفضل – تعرف على كل الفائزين

يتابع FilGoal.com حفل The best المقام في ميلانو من أجل تقديم جوائز الأفضل في العالم.

- الجائزة الأخيرة.. الأمريكية ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم.

- إعلان فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.

- الإعلان عن تشكيل العام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: سيرخيو راموس – فيرجيل فان دايك – ماتيس دي ليخت - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش – فرينكي دي يونج - إدين هازارد

خط الهجوم: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو

- جيل ايليس مدربة منتخب أمريكا لكرة القدم تحصد جائزة أفضل مدربة في العالم.

- البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم.

- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد يفوز بجائزة اللعب النظيف.

- الهولندية ساري فان فينندال أفضل حارسة مرمى في العالم.

- جائزة أفضل مشجع للأم البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس والتي تروي القصص الكروية لفريقها بالميراس لابنها الذي يعاني من إعاقة في البصر.

- يورجن كلوب مدرب ليفربول يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

- مايكل إيسين نجم غانا وتشيلسي يعلن فوز دانييل زسوري لاعب دبرتسني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم والذي سجله ضد فيرينتشفاروس في فبراير الماضي.

- بداية الحفل بحضور فان دايك وليونيل ميسي في غياب كريستيانو رونالدو.

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي ساحر برشلونة وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم.

الحفل سيستضيفه مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة ميلانو، ويشارك الأسطورة الهولندية رود خوليت في تقديمه.

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