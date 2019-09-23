محدّث انتهى الدوري المصري - سموحة 0 الأهلي 1.. حامل اللقب يحصد أول 3 نقاط
الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي يوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة جدا لسموحة ويبعد رأسية محمود عزت من ركنية.
ق39: مروان محسن يخرج مصابا وجونيور أجايي بديلا له
ق10: رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي
بداية المواجهة