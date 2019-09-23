محدّث انتهى الدوري المصري - سموحة 0 الأهلي 1.. حامل اللقب يحصد أول 3 نقاط

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 17:14

كتب : FilGoal

رمضان صبحي يحتفل بهدفه أمام سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي يوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة جدا لسموحة ويبعد رأسية محمود عزت من ركنية.

ق39: مروان محسن يخرج مصابا وجونيور أجايي بديلا له

ق10: رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي

بداية المواجهة

سموحة الأهلي الدوري المصري

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