“MG” وليفربول عائدان لأرض الملاعب بقوة.. تسديدة بريطانية جديدة قادمة من أنفيلد

إنطلاقة بريطانية جديدة سطرتها شركة “MG” العالمية من خلال توقيعها لعقد مع نادي ليفربول الفائز بدوري الأبطال، والذي بموجبه ستكون “MG” العالمية الراعي الرسمي لنادي كرة القدم الشهير، حيث تم توقيع الاتفاقية باستاد "آنفيلد" التابع للنادي العريق بإنجلترا وبحضور عدد من قيادات الجانبين.

ويأتي اختيار “MG” العالمية لتكون الراعي الرئيسي والرسمي لنادي ليفربول الذي يعد من أكثر نوادي كرة القدم نجاحا في العالم نظراً للعديد من السمات التي تربط بين العلامة التجارية والنادي العريق ومن أبرزها الطابع البريطاني المشترك بينهما و تمتعهما بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب في مختلف انحاء العالم، بالإضافة إلي عودة العلامتين التجاريتين إلي أرض الملاعب بقوة، حيث حققت سيارات MG في مصر منذ عام 2018 إنطلاقة قوية تمثلت في إطلاقها للعديد من الطرازات المتميزة لسياراتها الرياضية والـSUV، يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه نادي ليفربول بقوة بعدما استطاع التغلب علي العديد من العقبات التي كانت تقف حائلا في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتؤكد هذه الشراكة إلتزام “MG” العالمية بان تكون شريكا داعما على الدوام لعملائها بما يمكنهم من الاعتماد عليها، كما تؤكد علي الشغف المشترك بين الطرفين للسعي من أجل تحقيق التفاعل الناجح والفعال مع شرائح كبيرة من الشباب وتقديم الأفضل دائما مما يجعل هذا التلاقي مثاليا ويحمل الكثير من السمات المشتركة، والتي من أبرزها تنوع وتميز اللاعبين بنادي ليفربول والتي تتلاقي مع تميز وتنوع طرازات السيارات “MG” .

وسوف يوفر هذا التلاقي العملاق لعشاق العلامتين التجاريتين العديد من المزايا الترفيهية التي سيتم مشاركتها مع العملاء أثناء فترة الرعاية.

وتتمتع “MG” بشعبية واسعة جدا بين أوساط الشباب لما تتميز به من سمات مستمدة من الروح البريطانية الرياضية، حيث أعلنت في وقت سابق عن طرح ثلاثة طرازات جديدة بالكامل في السوق المصرية وهي MG ZS و MG RX5 والسيارة MG6 السيدان الجديدة التي تتميز بأنها سيارة رياضية فخمة وقوية ذات تصميم عملي وجذاب وخيوط انسيابية. لها مصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تشبه النجوم المضيئة.

وتمتاز MG6 بموتور تربو سعته 1,5 لتر، يولد قوة 169 حصان بعزم 150 نيوتن متر.، ويصل معدل استهلاك الوقود 5,8 لتر/ 100كم ، وتتسارع السيارة من 0/100 كم/الساعة خلال 7 ثوان.