مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-9-2019 والقنوات الناقلة.. ظهور أول لـ الأهلي والزمالك في الدوري

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 01:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

انتهى الأحد الكروي. وأهلا بكم في الإثنين الكروي المنتظر

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ويلعب سموحة أمام الأهلي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

بعدها تختتم الجولة الأولى في الدوري المصري بمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي الدوري الألماني يلعب فولفسبورج أمام هوفنهايم في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي الدوري البرتغالي من المنتظر ظهور أحمد حسن "كوكا" مع سبورتنج براجا أمام ماريتيمو في الثامنة مساءً.

كما يقام حفل The Best لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عام 2019، في الثامنة والنصف مساء، وينقل عبر beIN Sports الإخبارية.

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في الدوري الأهلي الزمالك

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