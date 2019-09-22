بالفيديو - دورتموند يفشل في فك عقدة ملعب فرانكفورت

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

دورتموند

فرّط بوروسيا دورتموند في نقطتين، واكتفى بالتعادل أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت، بهدفين لكل طرف، بالجولة الخامسة من الدوري الألماني.

أكسيل فيتسيل، وجادون سانشو سجلا هدفي دورتموند، وأندري سيلفا وتوماس ديلاني سجلا هدفي فرانكفورت.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، ويرفع فرانكفورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

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عقدة دورتموند على ملعب كومرتسبانك أرينا تواصلت، إذ لم يفز على ملعب فرانكفورت منذ سبتمبر 2013.

البلجيكي فيتسيل سجل أولا لأسود الفيستفاليا في الدقيقة 11، قبل أن يدرك البرتغالي سيلفا التعادل لـ فرانكفورت في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني أعاد سانشو دورتموند إلى المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 66.

وعندما اعتقد الضيوف أنهم في طريقهم لأول فوز من 6 سنوات على أرض فرانكفورت، سجل الدنماركي ديلان بالخطأ في مرماه وأهدى النقطة لأصحاب الأرض.

دورتموند فرانكفورت الدوري الألماني

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