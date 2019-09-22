بالفيديو - كانتي يسجل هدفا عبقريا في شباك ليفربول

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

فيرمينو - نجولو كانتي - ليفربول - تشيلسي

قلّص نجولو كانتي الفارق لـ تشيلسي في مواجهة ليفربول، بمباراة الجولة السادسة للدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

ليفربول كان متقدما بهدفين نظيفين بحلول الدقيقة 70 دون تهديد يُذكَر من تشيلسي، عندما قرر كانتي الارتجال والتصرف بفردية وتسجيل هدف رائع.

لاعب الوسط الفرنسي تسلّم الكرة في منتصف ملعب ليفربول والتف واخترق متجها نحو مرمى الريدز، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية رائعة بوجه القدم الخارجي هزت شباك أدريان.

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ليفربول كان قد تقدّم بهدفين في الشوط الأول عن طريق ترينت أليكساندر أرنولد، وروبيرتو فيرمينو.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، ويسعى لإعادة الفارق إلى 5 نقاط مع مطارده مانشستر سيتي.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي

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