يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال على أستون فيلا

ق. 84 جوووووووووول أوباميانج والثااااالث من كرة ثابتة رائعة.

ق. 80 جووووول تشامبيرز يسجل التعادل لأرسنال.

ق. 69 تصويبة رااائعة من جندوزي تصطدم بالقائم الأيسر.

ق. 68 المحمدي يشارك بدلا من تريزيجيه.

ق. 60 جووووول الثااااني لأستون فيلا سريعا. توغل راائع من ماجين وعرضية يقابلها ويسلي بلمسة في المرمى.

ق. 58 جوووووول التعادل لأرسنال عن طريق نيكولاس بيبي من ركلة جزاء.

ق. 58 ركلة جزاااء لأرسنال بعد عرقلة للجندوزي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 طرد ميتلاند نيلز.

ق. 22 تصويبة من نيكولاس بيبي والحارس يتصدى للكرة.

ق. 19 جوووول أول لأستون فيلا. عرضية رائعة من أنور الغازي، قابلها ماكجين بلمسة في المرمى.

بداية المباراة