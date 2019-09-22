محدّث انتهت في إنجلترا - تشيلسي 1 ليفربول 2.. انتصار رائع

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

ليفربول - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مرتقبة بين تشيلسي وليفربول يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق70: كانتي يسجل الهدف الأول لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: روبرتو فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول

ق27: أزبيليكويتا يسجل هدفا لتشيلسي لكن VAR يلغيه

ق14: الهدف الأول لليفربول عن طريق أرنولد

بداية المباراة

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي

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