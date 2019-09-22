يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مرتقبة بين تشيلسي وليفربول يوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق70: كانتي يسجل الهدف الأول لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: روبرتو فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول

ق27: أزبيليكويتا يسجل هدفا لتشيلسي لكن VAR يلغيه

ق14: الهدف الأول لليفربول عن طريق أرنولد

بداية المباراة