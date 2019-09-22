انتهت في إنجلترا - وست هام (2) - (0) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة وست هام يونايتد أمام ضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.84 جوووول الثاااني، آرون كريسويل يسجل بطريقة رائعة من ضربة حرة مباشرة ليتقدم بنتيجة 2-0.

د.69 الكرة تسقط أمام ماجواير بعد ركنية ويسددها لكن فابيانسكي يتألق ويبعدها.

د.62 خطيييرة للغاية، تمريرة من يارمولينكو تصل إلى فيليبي أندرسون الذي يسدد الكرة لكن دي خيا ينقذ كرة خطيرة للغاية كادت أن تكون هدفا.

د.57 خطيييرة لمانشستر يونايتد، تمريرة تصل إلى خوان ماتا داخل منطقة الجزاء الذي يمرر إلى سكوت ماكتوميناي الذي يسددها ضعيفة في يد الحارس من على طرف منطقة الست ياردة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.44 جوووول الهدف الأول لوست هام بعد تمريرة من مارك نوبل خلف دفاع يونايتد ليسجلها أندري يارمولينكو.

د.20 انطلاقة خطيرة للغاية من راشفورد لكن دفاع وست هام يتداركها

د.15 تسديدة وحيدة على المرمى من الطرفين حتى الآن، من نيمانيا ماتيتش لاعب يونايتد في منتصف المرمى يتصدى لها حارس وست هام بسهولة.

د.14 بطاقة صفراء لأوجوبونا مدافع وست هام بعد تدخل قوي ضد أندرياس بيريرا لاعب يونايتد.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.