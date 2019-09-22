مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة.. قمة لـ صلاح وإثارة منتظرة في الدوري

انتهى السبت الكروي الناري، ولكن الإثارة مستمرة والمتعة مضمونة في الأحد الكروي.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الجولة الأولى من الدوري المصري تستمر اليوم الأحد بـ 4 مواجهات ساخنة منتظرة.

أسوان يواجه مصر للمقاصة في الثالثة عصرا في لقاء لن يُبث حتى الآن فضائيا أو أرضيا حسبما كشف عضو مجلس إدارة نادي أسوان.

وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا على أون سبورت.

وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر على أون سبورت 2.

وتختتم مباريات الأحد في الدوري المصري بلقاء المصري أمام حرس الحدود في الثامنة مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

الأحد الإنجليزي سيكون ناريا.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على وست هام في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويلعب كريستال بالاس أمام ولفرهامبتون في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 1.

وفي الخامسة والنصف مساءً تنطلق قمة إنجليزية مرتقبة بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لـ محمد صلاح على بي إن سبورتس 2.

ويلعب أرسنال ضد أستون فيلا والثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 1.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون بين إشبيلية وريال مدريد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، يحل نابولي ضيفا على ليتشي في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4، وفي نفس التوقيت يلعب روما أمام بولونيا على بي إن سبورتس 7.

وتختتم مباريات اليوم الأحد في إيطاليا بلقاء لاتسيو أمام بارما على بي إن سبورتس 4.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على آينتراخت فرانكفورت في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 5.

وسنكون على موعد جديد وقمة جديدة في فرنسا.

ليون يستضيف باريس سان جيرمان في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويلعب لاريسا اليوناني الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة أمام أكسانثي في الثانية عصرا في لقاء لن يذاع.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة