انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (8) واتفورد (0).. فوز تاريخي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 15:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

د. 85 البلجيكي كيفين دي بروين يكتفي من صناعة الأهداف وينضم لقائمة الهدافين.

د. 61 البرتغالي سيلفا سجل السابع من صناعة كيفين دي بروين.

د. 49 بيرناردو سيلفا يسجل السادس مستفيدا من سذاجة دفاعية لواتفورد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: مانشستر سيتي 5-0 واتفورد.

د. 27 القائم يتصدى لفرصة محققة لسيرجيو أجويرو.

د. 18 أوتاميندي ينضم لقائمة المسجلين.

د. 15 برناردو سيلفا يعزز التقدم بهدف رابع في 15 دقيقة من بداية اللقاء.

د. 12 محرز يضيف الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة غيرّت اتجاهها بعد الارتطام بمدافع الضيوف.

د. 6 أجويرو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء تحصّل عليها الجزائري رياض محرز.

د. 1 ديفيد سيلفا سجل مبكرا بهدف بعد مرور 50 ثانية من عرضية كيفين دي بروين.

بداية اللقاء

في إنجلترا مانشستر سيتي واتفورد الدوري الإنجليزي

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