انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0) المقاولون العرب (1) انتصار أول برأسية تونسية

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة

توقع مباريات الدوري المصري واربح جوائز قيمة مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2019 والقنوات الناقلة.. مرحبا بـ الدوري المصري عودة الدوري – استبعاد أنتوي وأحمد علي وحمودي من قائمة بيراميدز أمام إنبي عبد الحفيظ: يمكنكم الآن إذاعة لقاء كانو سبورت.. والدوري أقوى من الكأس دائما

نهاية المباراة

ق. 92 فرصة جديدة مهدرة من طلعت بانفراد جديد واللاعب يسدد بجانب القائم.

ق. 90 محمد طلعت ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 74 جوووووول أول. عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر، يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى.

ق. 50 أووووه محمد بسام يتصدى لركلة الجزاء من محمد سمير وأول ركلة جزاء مهدرة في بطولة الدوري.

ق. 59 ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة من أحمد سامي لطاهر محمد طاهر.

ق. 52 أخطر فرص اللقاء. عرضية أرضية من كريم طارق، قابلها داوودا بتصويبة لكن فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 أخطر فرص طلائع الجيش بانفراد من كريم طارق ويسدد الكرة فوق الحارس، لكن الدفاع يخرجها لترتد إلى حسام باولو الذي يسدد ضعيفة بجانب المرمى.

نصف ساعة مرت من اللقاء والتعادل السلبي مازال قائما.

بداية المباراة

في الدوري طلائع الجيش المقاولون العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري - الجونة (0) الإسماعيلي (0).. بداية المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
عماد النحاس يوجه تحية خاصة لحارس الجيش: تصدى لثلاث ركلات جزاء ضدي 6 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي – بيراميدز يدرس عرضا "مغريا" لـ أحمد حمودي 18 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت 18 دقيقة | مصر
دربي ميلانو - عبثية ميلان ضد أوراق إنتر الرابحة 24 دقيقة | أوروبا
برأسية تونسية.. المقاولون يفتتح الدوري بانتصار على الطلائع 25 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 3 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 4 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت

قد ينال إعجابك