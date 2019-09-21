انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0) المقاولون العرب (1) انتصار أول برأسية تونسية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 92 فرصة جديدة مهدرة من طلعت بانفراد جديد واللاعب يسدد بجانب القائم.

ق. 90 محمد طلعت ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 74 جوووووول أول. عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر، يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في المرمى.

ق. 50 أووووه محمد بسام يتصدى لركلة الجزاء من محمد سمير وأول ركلة جزاء مهدرة في بطولة الدوري.

ق. 59 ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة من أحمد سامي لطاهر محمد طاهر.

ق. 52 أخطر فرص اللقاء. عرضية أرضية من كريم طارق، قابلها داوودا بتصويبة لكن فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 أخطر فرص طلائع الجيش بانفراد من كريم طارق ويسدد الكرة فوق الحارس، لكن الدفاع يخرجها لترتد إلى حسام باولو الذي يسدد ضعيفة بجانب المرمى.

نصف ساعة مرت من اللقاء والتعادل السلبي مازال قائما.

بداية المباراة