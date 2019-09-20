رمضان يصنع وأجاي يسجل.. الأهلي 3 – 0 الزمالك

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

افتتح الأهلي الشوط الثاني بهدف ثالث في شباك الزمالك، الهدف الثاني لجونيور أجايي.

رمضان صبحي قطع الكرة من محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 48 لينطلق إلى منطقة الجزاء.

ومرر رمضان إلى أجايي الذي سحب الكرة في طريقه وسددها في أقصى الزاوية الأرضية لعواد، معلنا الهدف الرابع له في 5 مباريات ضد الزمالك.

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وبذلك الهدف، أصبح أجايي هداف الأجانب في بطولة السوبر.

النيجيري سجل هدفين في البطولة، متفوقا على وليد أزارو المغربي صاحب الهدف الوحيد في البطولة.

الأهلي الزمالك جونيور أجايي سوبر في الجول

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