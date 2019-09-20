الأول في الدربي.. الشحات يسجل بعد مراوغة النقاز وخطأ عبد الشافي

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الزمالك

سجل حسين الشحات أول أهدافه في دربي القاهرة قبيل ختام الشوط الأول من مباراة كأس السوبر، معلنا تقدم الأهلي بهدفين نظيفين على الزمالك.

الشحات استلم الكرة على جبهة الأهلي اليسرى وراوغ حمدي النقاز بطريقة رائعة قبل أن يسدد، لكن عواد تصدى للكرة.

وهنا، أخطأ محمد عبد الشافي خطأ فادحا بإرجاع الكرة للشحات مرة أخرى بالرأس.

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ولم يتوان الشحات في تسجيل الهدف هذه المرة، ضاربا الزمالك بالهدف الثاني.

واحتفل الشحات على طريقة مؤمن زكريا، قبل أن يحتفل رفقة رمضان صبحي.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ومناوشات بين علي معلول وحمدي النقاز من جهة، ومحمود علاء ولاعبي الأهلي لينال مدافع الزمالك إنذارا.

حمدي النقاز الأهلي الزمالك حسين الشحات سوبر في الجول

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