الأول في الدربي.. الشحات يسجل بعد مراوغة النقاز وخطأ عبد الشافي
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 20:06
كتب : FilGoal
سجل حسين الشحات أول أهدافه في دربي القاهرة قبيل ختام الشوط الأول من مباراة كأس السوبر، معلنا تقدم الأهلي بهدفين نظيفين على الزمالك.
الشحات استلم الكرة على جبهة الأهلي اليسرى وراوغ حمدي النقاز بطريقة رائعة قبل أن يسدد، لكن عواد تصدى للكرة.
وهنا، أخطأ محمد عبد الشافي خطأ فادحا بإرجاع الكرة للشحات مرة أخرى بالرأس.
ولم يتوان الشحات في تسجيل الهدف هذه المرة، ضاربا الزمالك بالهدف الثاني.
واحتفل الشحات على طريقة مؤمن زكريا، قبل أن يحتفل رفقة رمضان صبحي.
وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ومناوشات بين علي معلول وحمدي النقاز من جهة، ومحمود علاء ولاعبي الأهلي لينال مدافع الزمالك إنذارا.
جووووووووووووووول .. جووووووووووووووووووووول
حسين الشحاااااات يزيد احزان الزمالك بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا 🔥🔴🦅 pic.twitter.com/i01fUrZulP— dmc sports (@DMCSports) September 20, 2019