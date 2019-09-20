أجايي يكافئ فايلر بصاروخ في شباك الزمالك ويحقق عدة أرقام

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 19:36

كتب : FilGoal

احتفال أجايي بهدف الأهلي في الزمالك

صار جونيور أجايي ثاني أجنبي يسجل في مباريات كأس السوبر المصري، حيث سجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك في قمة كأس السوبر.

19 دقيقة مرت وبعد فرصة خطيرة عرضية لعبها أحمد فتحي، سدد محمد مجدي "أفشة" كرة حولها عواد لركنية لعبها علي معلول لتصل إلى الزاوية العكسية.

وهنا، انتظرها جونيور أجايي بتسديدة قوية سكنت شباك عواد، أول هدف يسكن شباك الحارس المنضم من الإسماعيلي منذ انتقاله للزمالك، ليحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

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وصار أجايي ثاني أجنبي يسجل في السوبر بعد وليد أزارو الذي حسم البطولة للأهلي في 2017 ضد المصري البورسعيدي.

ويعد هذا أول هدف لأجايي منذ 4 مارس الماضي بعد تسجيله ضد بتروجت في الدوري حينما فاز الأحمر 4-0.

وكافأ أجايي مدربه ريني فايلر الذي دفع به كمهاجم صريح، بهدفه الثالث في 5 دربيات ضد الزمالك.

سوبر في الجول الأهلي الزمالك جونيور أجايي

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