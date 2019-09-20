تشكيل الأهلي – أجايي يهاجم الزمالك.. رمضان والشحات وأفشة أساسيون في السوبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 18:16

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أجاي - الأهلي - الاتحاد

يعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي على جونيور أجايي كمهاجم صريح ضد الزمالك.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في السوبر المصري.

أجايي يلعب كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

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ويشارك محمود متولي كقلب دفاع بجانب ياسر إبراهيم، على أن يتواجد أحمد فتحي كظهير أيمن وعلي معلول كظهير أيسر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو – وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمود متولي – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

الأهلي الزمالك في السوبر

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