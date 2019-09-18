إدريسا جايي: كنا نستطيع الفوز على ريال مدريد بأكثر من ثلاثية

يرى إدريسا جايي غانا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه كان قادرا على تسجيل أكثر من 3 أهداف في شباك ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال إدريسا جايي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "إحساس رائع أن كل الأمور تسير كما كنا نريد، حققنا الفوز وسجلنا 3 أهداف وكان بمقدرونا تسجيل أكثر من ذلك".

وأضاف "لعبنا بشكل جماعي وكنا الأقوى والأفضل وفعلنا كل شيء لتحقيق الفوز".

لاعب السنغال أكمل "كان من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ مشوار البطولة بفوز رائع مثل هذا".

وأتم تصريحاته "لم أكن محظوظا في الدوري الإنجليزي أن ألعب في دوري أبطال أوروبا، لكن باريس منحني هذه الفرصة لذلك سأقدم كل ما لدي حتى نذهب بعيدا في البطولة".

وانتقل إدريسا جايا غانا من صفوف إيفرتون إلى سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجاري.