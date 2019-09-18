انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو (2) يوفنتوس (2).. شاختار (0) سيتي (3)

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي

يحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما يستضيف شاختار فريق مانشستر سيتي.

يقدم لكم FilGoal.com متابعة حية للمباريات.

نهاية المباريات

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أتليتكو مدريد (2) × يوفنتوس (2)

نهاية المباراة

ق90 هيكتور هيريرا يتعادل بهدف قاتل من كرة رأسية

ق69 سافيتش يقلص الفارق برأسية

ق65 ماتويدي يضيف الثاني للضيوف من رأسية رائعة

ق48 كوادرادو يفتتح التسجيل بتسديدة قوية على يمين أوبلاك

نهاية الشوط الأول

ق15 بليز ماتويدي يحصل على بطاقة صفراء

ق11 جواو فيليكس يمر بمهارة كبيرة ويسدد لكن يحولها تشيزني لركلة ركنية

شاختار دونيتسك (0) × مانشستر سيتي (3)

نهاية المباراة

ق76 جابرييل خيسوس يسجل الثالث للضيوف

نهاية الشوط الأول

ق38 جوندوجان يسجل الهدف الثاني

ق29 جوندوجان يتعرض لبطاقة صفراء بعد تدخل قوي

ق24 رياض محرز يتقدم للسيتي بعد متابعة تسديد جوندوجان

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بايرن ميونيخ (3) × رد ستار (0)

نهاية المباراة

ق91 توماس موللر يضيف الثالث

ق80 ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 كومان يتقدم للبافاري

دينامو زغرب (4) × أتالانتا (0)

نهاية المباراة

ق68 أورسيتش يسجل الهاتريك

نهاية الشوط الأول

ق42 أورسيتش يضيف الثاني له والثالث لدينامو زغرب

ق31 أورسيتش يسجل الثاني

ق10 مارين ليوفاتش يتقدم لأصحاب الارض

باير ليفركون (1) × لوكوموتيف موسكو (2)

نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق37 بارينوف يتقدم مجددا للوكوموتيف موسكو

ق25 باير ليفركوزن يتعادل بالنيران الصديقة

ق16 كريتشوفياك يسجل للضيوف

ليلة الأبطال يوفنتوس أتليتكو مدريد مانشستر سيتي

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