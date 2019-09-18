انتهت ليلة الأبطال - باريس (3) ريال مدريد (0) هزيمة مدوية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

دي ماريا - سان جيرمان - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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ق91: جووول توماس مونييه يسجل الثالث.

ق77: بنزيمة يسجل وتقنية الفيديو تلغي بداعي تدخل لاعب متسلل.

ق70: خروج إدين هازارد وجيمس رودريجيز ومشاركة لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش على الترتيب.

ق60: دي ماريا المتألق يهدر فرصة تسجيل هاتريك بعدما سدد كرة عالية خارج المرمى ثم بعدها بدقيقة سارابيا كذلك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: أوووه تسديدة قوية من بيل تمر بجوار القائم الأيسر.

ق36: أووو إثارة كبيرة تقنية الفيديو تلغي هدفا للملكي للمس الكرة يد بيل.

ق34: جووووول دي ماريا يضيف الثاني من تسديدة صاروخية.

ق32: أوووه جاريث بيل يهدر فرصة التعادل من ركلة حرة والتسديدة تلامس الشباك الخارجية.

ق16: الرد يأتي من مدريد، هازارد يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن بجوار القائم.

ق14: جووووول باريسي أول عن طريق أنخيل دي ماريا.

انطلاق اللقاء

ريال مدريد باريس سان جيرمان

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