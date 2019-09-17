بالفيديو - لا أزمة في غياب أليسون.. تصدي خيالي من أدريان أمام نابولي

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

أدريان

غاب أليسون عن حراسة مرمى ليفربول. لا يوجد أزمة لأن أدريان حاضرا.

الحارس الإسباني تألق ومنع هدفا مؤكدا كاد يسكن شباك فريقه ليفربول أمام نابولي الإيطالي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 48 انطلق الظهير الأيسر لنابولي ماريو روي وأرسل عرضية رائعة إلى المهاجم درايس ميرتينز.

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ليقابلها النجم البلجيكي بتسديدة مباشرة لكن أدريان كان له رد فعل سريع وأبعد الكرة بيده اليمنى بطريقة رائعة.

ليبقي الحارس الإسباني المباراة المقامة في ملعب نابولي على نتيجة التعادل السلبي.

أدريان ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا

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