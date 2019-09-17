محدّث انتهت ليلة الأبطال - نابولي (2) - (0) ليفربول.. انتصار الفريق الإيطالي

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 20:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نابولي

يحل ليفربول ضيفا على نابولي في مهمة صعبة بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للقاء فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا.

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نهاية المباراة بانتصار نابولي بهدفين دون رد.

ق90+2: جووووووووول الهدف الثاني لنابولي عن طريق فيرناندو لورينتي.

ق82: جوووووووول ميرتينز يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء بعد إعاقة روبرتسون لكاليخون.

ق50: يا رباه على براعة أدريان.. الحارس الإسباني تصدى لتسديدة متقنة من ميرتنيز وزاد عن مرمى ليفربول بطريقة جميلة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على المباراة.

ق7: جوووول؟ لا.. هدف ملغي لنابولي بداعي التسلل على لوزانو.

انطلاق المباراة.

دقائق على انطلاق اللقاء.

ليفربول نابولي

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