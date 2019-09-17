انتهت ليلة الأبطال – إنتر (1) - (1) سلافيا براج.. وليون (1) - (1) زينيت
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأول مباراتين في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.
إنتر ميلان X سلافيا براج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق90: جوووووووووووول التعادل لإنتر عن طريق نيكولو باريلا.
ق64: جوووووووووووول الهدف الأول لسلافيا براج عن طريق بيتر أولاينكا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
ليون X زينيت سان بطرسبرج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق50: جووووووووول ممفيس ديباي يدرك التعادل لليون من ركلة جزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف دون رد.
ق41: جوووووول ساردار أزمون يسجل الهدف الأول لزينيت.
انطلاق المباراة.