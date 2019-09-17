انتهت ليلة الأبطال – إنتر (1) - (1) سلافيا براج.. وليون (1) - (1) زينيت

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 18:41

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأول مباراتين في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

إنتر ميلان X سلافيا براج

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: جوووووووووووول التعادل لإنتر عن طريق نيكولو باريلا.

ق64: جوووووووووووول الهدف الأول لسلافيا براج عن طريق بيتر أولاينكا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

ليون X زينيت سان بطرسبرج

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق50: جووووووووول ممفيس ديباي يدرك التعادل لليون من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف دون رد.

ق41: جوووووول ساردار أزمون يسجل الهدف الأول لزينيت.

انطلاق المباراة.

ليلة الأبطال إنتر ميلان زينيت ليون سلافيا براج

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