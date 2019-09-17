مستشهدا بأحفاده.. صحفي إيطالي يدافع عن نفسه عقب تصريحاته العنصرية ضد لوكاكو

دافع لوتشيانو باسيراني الصحفي الإيطالي عن نفسه عقب تصريحاته العنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وقال الإيطالي في تصريحات لصحفية "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "أبلغ 80 عاما، منها 40 في عالم كرة القدم ولم اتلق أي تحذير بسبب السلوك في أي منصب واتقبل هذا القرار ضدي".

وتابع "لا أريد ممارسة العنصرية، شريكي الذي عاش معي 17 عاما أسمر البشرة، ولديهم حفيدتين سمراوين لابني، أنا لست عنصري واعتقد أنني شخص متعلم في جميع المجالات".

وأدلى لوتشيانو باسيراني الصحفي الإيطالي بتصريح عنصري على توب كالشيو 24 عندما سئل عن أداء لوكاكو ضد أودينيزي وفشله في التسجيل.

وقال باسيراني حينها: "لإيقاف لوكاكو، عليك إلقاء 10 موزات ليأكلهم".

وأعلنت القناة أن الصحفي الإيطالي الشهير لن يظهر مجددا على القناة بسبب ذلك التصريح العنصري.

وأردف "في مسيرتي التقيت العديد من اللاعبين السود ولم يكن هناك أي مشكلة".

وأكمل "العديد اتصلوا بي لكن تلك العبارة الغير مقصودة جعلتني حزينا للغاية، لست عنصري وأود الاعتذار لـ لوكاكو بشكل شخصي وأتمنى مقابلته".

وأتم "لم أنم تلك الليلة ولا أريد أن آكل، الافتقار إلى التعليم لا ينتمي إلى طريقتي".

وأثار لوكاكو الجدل منذ تواجده بفضل الهتافات العنصرية ضد من جماهير كالياري ومن ثم دفاع أولتراس إنتر عن جماهير الخصم ضد لاعب الفريق كون الأمر في إطار التنافس الرياضي وليس العنصرية.