ليلة_الأبطال – مؤتمر كونتي: بناء إنتر؟ روما لم تشيد في يوم

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان إنه لم يحدد أي هدف لفريقه حتى الآن مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة له هو بنائه بشكل جيد.

ويستعد إنتر ميلان لملاقاة سلافيا براج التشيكي غدا الثلاثاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة في ملعب جوسيبي مياتزا.

وتحدث كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "رحلتنا في دوري الأبطال ستبدأ بعد ثلاث مباريات خضناها في الدوري الإيطالي وسلافيا براج خصم صعب جدا سجل 19 هدفا واستقبل هدفين في تسع مباريات في الدوري حتى الآن".

وأكمل "نحتاج للعمل بنسبة 110% أمامهم".

وعن خوض إنتر لسبع مباريات خلال 23 يوما قال كونتي: "بوضوح نحتاج للراحة بين المباريات بالنظر لأننا في مرحلة جديدة وصقل ما نتعلمه لكن مع ذلك فإن دوري الأبطال هو مصدر كبير لنا ومحفز هام".

وأردف "روما لم تشيد في يوم واحد لذا يجب أن نستمر في رحلتنا بالحماس الذي نستحقه ودعم الجمهور كان رائعا لكن لا ينبغي ربط ذلك الحماس بالنتائج ولكن بما نقدمه على أرض الملعب".

وأكمل "نحن نبني شيئا كبيرا".

وواصل كونتي "هنا في إيطاليا الكل يتحدث عن الأشياء الصغيرة ما يهم هو كيفية لعبنا وكيفية ضغطنا على الخصم، أهم شيء ألا نحدد أي هدف لأنفسنا الآن ولن نضع حدود لأنفسنا أو أعذار".

وأتم "لنقدم كل شيء ونعمل بجد مع الحصول على المزيد من الاستقرار ومن خلال ذلك يمكن أن نفوز ونصبح خطرين في أعين الجميع".

يذكر أن إنتر يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة حتى الآن.