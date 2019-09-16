#ليلة_الأبطال – مؤتمر كونتي: بناء إنتر؟ روما لم تشيد في يوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان إنه لم يحدد أي هدف لفريقه حتى الآن مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة له هو بنائه بشكل جيد.

ويستعد إنتر ميلان لملاقاة سلافيا براج التشيكي غدا الثلاثاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة في ملعب جوسيبي مياتزا.

وتحدث كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "رحلتنا في دوري الأبطال ستبدأ بعد ثلاث مباريات خضناها في الدوري الإيطالي وسلافيا براج خصم صعب جدا سجل 19 هدفا واستقبل هدفين في تسع مباريات في الدوري حتى الآن".

أخبار متعلقة

#ليلة_الأبطال – مؤتمر لامبارد: أحذر اللاعبين من منافسة مختلفة.. ولم أتوقع شيئا من أبراهام #ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: لا أضمن عدم تكرار خسارة 2018 ضد نابولي.. وسان باولو يقلقني #ليلة_الأبطال- ضربة لـ سان جيرمان.. غياب مبابي ونيمار وثلاثي آخر أمام ريال مدريد

وأكمل "نحتاج للعمل بنسبة 110% أمامهم".

وعن خوض إنتر لسبع مباريات خلال 23 يوما قال كونتي: "بوضوح نحتاج للراحة بين المباريات بالنظر لأننا في مرحلة جديدة وصقل ما نتعلمه لكن مع ذلك فإن دوري الأبطال هو مصدر كبير لنا ومحفز هام".

وأردف "روما لم تشيد في يوم واحد لذا يجب أن نستمر في رحلتنا بالحماس الذي نستحقه ودعم الجمهور كان رائعا لكن لا ينبغي ربط ذلك الحماس بالنتائج ولكن بما نقدمه على أرض الملعب".

وأكمل "نحن نبني شيئا كبيرا".

وواصل كونتي "هنا في إيطاليا الكل يتحدث عن الأشياء الصغيرة ما يهم هو كيفية لعبنا وكيفية ضغطنا على الخصم، أهم شيء ألا نحدد أي هدف لأنفسنا الآن ولن نضع حدود لأنفسنا أو أعذار".

وأتم "لنقدم كل شيء ونعمل بجد مع الحصول على المزيد من الاستقرار ومن خلال ذلك يمكن أن نفوز ونصبح خطرين في أعين الجميع".

يذكر أن إنتر يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة حتى الآن.

كونتي إنتر ميلان ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

عودة دوري أبطال أوروبا.. ليلة البحث عن الصدارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
#ليلة_الأبطال - ليفربول ونابولي.. كتيبة كلوب من أجل عدم تكرار رقم سيئ في إيطاليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
دورتموند وبرشلونة.. معركة السيطرة ساعة | تقرير في الجول
فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على سؤال الـ100 مليون 2 ساعة | الدوري المصري
الغندور: الدوريات الأوروبية تُصعب استقدام حكم أوروبي لإدارة السوبر 2 ساعة | الدوري المصري
فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك