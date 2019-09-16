خاص في الجول يقدم لكم: فانتازي الدوري المصري

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 20:01

كتب : فادي أشرف

فانتازي الدوري المصري

أهلا بكم في فانتازي الدوري الدوري المصري المقدم لكم من FilGoal.com..

سجل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com واستعد للتنافس مع أصدقائك في دوريات ومجموعات خاصة، وفي الترتيب العام.

يمكنك أيضا الفوز بالجوائز في التحديات الخاصة التي سيعلن عنها FilGoal.com تباعا، بجانب الجوائز الدورية والعامة لمتصدري الترتيب العام في الجولات، وبنهاية الدور الأول وبنهاية الموسم.

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