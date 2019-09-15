مواعيد مباريات الأحد 15/9/2019.. المصري يستهل مشواره القاري

يبدأ النادي المصري يوم الأحد رحلته في بطولة الكونفدرالية بمواجهة مضيفه ماليندي في زينزبار، والمباراة منقولة تلفزيونيا وفقا لما أعلنه مسؤولو الفريق البورسعيدي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.

وتستكمل يوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيلعب أرسنال أمام مضيفه واتفورد ويواجه بورنموث فريق إيفرتون.

وتقام بقية مباريات الذهاب لدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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