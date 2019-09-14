انتهت في إنجلترا - نورويتش (3) سيتي (2).. سقوط مفاجئ للسماوي

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 18:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نورويتش سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على نورويتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب كارو رود.

سيتي يطمح لمواصلة اللحاق بليفربول الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بينما يأمل نورويتش في تفادي سقوط آخر بالمسابقة إذ لم يحقق سوى فوزا وحيدا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمسابقة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا.

_____________________

انتهت

ق50: تيمو بووووكي يسجل الثالث للكناري من خطأ فادح لأوتاميندي في تشتيت الكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جوووول أجويرو يقلص الفارق لسيتي من رأسية إثر عرضية لبيرناردو سيلفا.

ق30: القائم يحرم سيتي من تقليص الفارق

ق28: جووووول ثاني للكناري عن طريق توم كانتويل بعد هجمة مرتدة سريعة.

ق19: جوووول أول لنورويتش سيتي من رأسية لـ ماكلين.

انطلاق اللقاء.

مانشستر سيتي نورويتش سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 18 دقيقة | إفريقيا
سيميوني عن السقوط أمام سوسيداد: كل شيء يقلقني 48 دقيقة | أوروبا
جوارديولا بعد الخسارة: لا تنسوا أننا بشر.. وهل علي أن أبارك لليفربول؟ 58 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - حفلة تحت أنظار ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية ساعة | أوروبا
ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر ذهاب دور الـ 32 في إفريقيا.. تحذير شديد ساعة | إفريقيا
بالفيديو - مع كونتي لا يعرفون إلا الفوز.. إنتر يهزم أودينيزي وينفرد بالصدارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك