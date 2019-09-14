يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية أمام الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تنجح شبكة قنوات أون سبورت في الحصول على حقوق بث المباراة التي يظهر فيها الأهلي لأول مرة تحت قيادة ريني فايلر.

وينقل FilGoal.com أحداث المباراة كما يصفها الحساب الرسمي لـ الأهلي وقناة النادي

انتهت

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق85 كانو سبورت (0) - (2) الأهلي

** لاعبو الأهلي يحتفلون على طريق مؤمن زكريا

** انطلاقة من أحمد فتحي وعرضية لـ وليد سليمان والأخير يهز الشباك.

** ق83 جوووووووووووووول وليد سليمان والهدف الثاني لـ الأهلي

** ق75 فرصة خطيرة جديدة لـ الأهلي عن طريق صلاح محسن ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم

ق74 مشاركة وليد سليمان بدلا من أفشة.. التغيير الثاني لـ الأهلي

** ق70 سقوط أيمن أشرف متأثرا بالإصابة أمام كانو سبورت ويكمل المباراة

** صلاح محسن احتفل على طريقة مؤمن زكريا.

** ق63 كانو سبورت (0) - (1) الأهلي

** تمريرة طولية من أحمد فتحي لـ أفشة الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها صلاح محسن في الشباك من أول لمسة له عقب مشاركته أمام كانو سبورت.

** ق62 جوووووووووووووول صلاح محسن والهدف الأول لـ الأهلي

** ق60 كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** التغيير الأول لـ الأهلي.. صلاح محسن يشارك بدلا من مروان محسن

** ق59 صلاح محسن يستعد للدخول لأرضية الملعب

** ق54 فرصة خطيرة لـ كانو سبورت بعد خطأ محمود متولي ولكن أيمن أشرف يبعد الفرصة

** ق52 الشيخ يهدر هدفا لـ الأهلي بعد تسديدة أعلى المرمى "لوب" من انفراد صريح أمام كانو سبورت

** ق50 القائم يحرم أحمد الشيخ من هدف أول لـ الأهلي

** ق47 الشناوي يتصدى لتسديدة قوية من مهاجم كانو سبورت مع انطلاق الشوط الثاني

** انطلاق الشوط الثاني

** كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** استراحة

** ق45 اعتماد الأهلي على اللعب من جانب علي معلول ورمضان صبحي.

** ق42 بطاقة صفراء لـ علي معلول

** ق39 و40 فرصتان لـ الأهلي عن طريق الشيخ وعلي معلول

** ق30 كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** ق27 فرصة خطيرة لـ الأهلي عن طريق أحمد الشيخ بعد تمريرة رمضان صبحي لـ الشيخ ولكن تسديدة الأخير جاءت أعلى العارضة

** ق25 كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** ق20 محمود متولي يبعد فرصة خطيرة لـ كانو سبورت على مرمى الأهلي

** ق15 كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** محاولات كانو سبورت تبدأ على مرمى الأهلي

** ق14 سقوط علي معلول متأثرا بالإصابة بعد تدخل من لاعبي كانو سبورت قبل أن يستأنف اللقاء بشكل طبيعي

** ق10 كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** ق7 فرصة أولى لـ الأهلي عن طريق رأسية حمدي فتحي بعد عرضية أحمد فتحي ولكن خارج الشباك

** كانو سبورت (0) - (0) الأهلي

** المباراة غير مذاعة تليفزيونية على أي قناة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة