تابع مباشرة مع FilGoal.com مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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وهنا مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي

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نهاية المباريات.. يونايتد فاز على ليستر بهدف، توتنام سحق بالاس 4-صفر، وتشيلسي هزم ولفرهامبتون 5-2

ق96: ميسون ماونت يسجل الهدف الخامس لتشيلسي. 5-2 للأخير أمام ولفرهامبتون

ق85: باتريك كوتروني يسجل الهدف الثاني لولفرهامبتون أمام تشيلسي. النتيجة 4-2 للأخير

ق69: رومان سايس يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون في شباك تشيلسي. 4-1 للأخير

ق56: أبراهام يسجل الهدف الرابع لتشيلسي أمام ولفرهامبتون. 4-صفر

بداية الشوط الثاني في المباريات

نهاية الأشواط الأولى في المباريات

ق42: إريك لاميلا يسجل الهدف الرابع لتوتنام أمام بالاس. 4-صفر

ق41: أبراهام يسجل الهدف الثالث لتشيلسي أمام ولفرهامبتون. 3-صفر

ق34: أبراهام يسجل الهدف الثاني لتشيلسي أمام ولفرهامبتون. 2-صفر

ق31: فيكايو توموري يسجل الهدف الأول لتشيلسي أمام ولفرهامبتون

ق23: سونج هيونج مين يسجل الهدف الثالث لتوتنام في شباك بالاس. 3-صفر

ق21: هدف عكسي يعزز تقدم توتنام على ضيفه كريستال بالاس

ق10: سونج هيونج مين يسجل الهدف الأول لتوتنام في شباك كريستال بالاس

ق8: ماركوس راشفورد يسجل الهدف الأول ليونايتد من ركلة جزاء أمام ليستر سيتي

انطلاق المباريات