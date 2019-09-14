انتهت في إنجلترا – ليفربول (3) نيوكاسل (1) نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق. 72 جوووووول صلاح يسجل الثالث بعد تمريرة رائعة من فيرمينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: في اول لمسات فيرمينيو بعد دخوله لأرض الملعب يصنع هدفا ثانيا سجله ماني.

ق37: إصابة أوريجي ويغادر أرضية الملعب ليشارك فيرمينيو بدلا منه.

ق28: ساديو ماني يسجل هدف التعادل.

ق16: عرضية مقوسة رائعة من تشامبرلين داخل من طقة جزاء نيوكاسل حولها ماني برأسيه نحو المرمى، لكن الكرة علت القائم بسنتيمترات.

ق14: محاولات من لاعبي ليفربول لتعديل النتيجة لكن تكتل دفاعي رائع من الضيوف حتى الان.

ق7: بداية ساخنة منذ البداية بعد أن سجل فيليمز أول أهداف اللقاء، الهدف جاء بعد مرتدة سريعة في عمق دفاع الريدز حولها فيليمز بتسديدة متقنة في شباك ليفربول.

بداية المباراة