انتهت في إنجلترا – ليفربول (3) نيوكاسل (1) نهاية اللقاء
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 13:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية اللقاء
ق. 72 جوووووول صلاح يسجل الثالث بعد تمريرة رائعة من فيرمينو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: في اول لمسات فيرمينيو بعد دخوله لأرض الملعب يصنع هدفا ثانيا سجله ماني.
ق37: إصابة أوريجي ويغادر أرضية الملعب ليشارك فيرمينيو بدلا منه.
ق28: ساديو ماني يسجل هدف التعادل.
ق16: عرضية مقوسة رائعة من تشامبرلين داخل من طقة جزاء نيوكاسل حولها ماني برأسيه نحو المرمى، لكن الكرة علت القائم بسنتيمترات.
ق14: محاولات من لاعبي ليفربول لتعديل النتيجة لكن تكتل دفاعي رائع من الضيوف حتى الان.
ق7: بداية ساخنة منذ البداية بعد أن سجل فيليمز أول أهداف اللقاء، الهدف جاء بعد مرتدة سريعة في عمق دفاع الريدز حولها فيليمز بتسديدة متقنة في شباك ليفربول.
بداية المباراة