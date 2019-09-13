انتهت – الإسماعيلي (4) - (2) أهلي بني غازي.. انتصار رباعي جميل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

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نهاية المباراة بانتصار الإسماعيلي بأربعة أهداف لهدفين.

ق87 جووووول هدف رابع رائع من عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة ولا أجمل

ق63: الهدف الثاني للفريق الليبي عن طريق ديفيد.

ق50: جوووول رابع؟ لا.. هدف ملغي لمحمد الشماي بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

ق33: جووووووول أحمد مدبولي يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي.

ق29: الفريق الليبي يقلص الفارق عن طريق سفيان الذي خدع الجميع وسدد الركلة الحرة غير المباشرة على المرمى بدلا من إرسال عرضية.

ق21: جوووووووووووول وجيه عبد الحكيم والهدف الثاني للدراويش بعدما استغل خطأ قاتلا من حارس الفريق الليبي في التصدي للكرة ليسددها بسهولة في الشباك.

ق5: جوووووووول الهدف الأول للدراويش بتسديدة رائعة من وجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.