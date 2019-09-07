ليكيب: بسبب حالته البدنية.. ليون رفض التعاقد مع خضيرة

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

سامي خضيرة

يبدو أن سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ومنتخب ألمانيا كان قريبا من الانضمام لصفوف ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي ليون كان أمام فرصة للتعاقد مع سامي خضيرة قبل عدة أسابيع.

أضافت الصحيفة أن يوفنتوس لم يرفض رحيل خضيرة إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

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لكن النادي الفرنسي تراجع عن إتمام الصفقة بسبب تخوفه من الإصابات التي تضرب خضيرة بشكل متكرر.

ولم يشارك خضيرة البالغ من العمر 32 عاما أسايا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي سوى 10 مباريات فقط.

وانضم خضيرة لصفوف يوفنتوس عام 2015 قادما من ريال مدريد الإسباني.

وشارك النجم الألماني أساسيا مع يوفنتوس في أول جولتين من الدوري الإيطالي في الفوز على بارما ونابولي.

سامي خضيرة يوفنتوس ليون

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