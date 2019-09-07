انتهت المنتخب الأوليبمي - مصر (4)-(1) السعودية

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - تونس الأوليمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية ضد السعودية

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وتقام المباراة في استاد السويس الرياضي.

أخبار متعلقة

نهائي الكأس – مؤمن سليمان يكشف تفاصيل حديثه مع شيكابالا.. ولماذا الزمالك أقرب من بيراميدز للقب مران الأهلي - الهجوم يبدأ من حارس المرمى.. وتكرار الفقرة اليومية للعرضيات 5 معلقين لنهائي الزمالك وبيراميدز

ويلتقي منتخب مصر مرة ثانية مع السعودية بعد يومين في استاد السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 80: التغيير الثالث والرابع لمنتخب مصر بنزول مصطفى شوبير بدلا من الحارس عمر رضوان، ونزول ناصر منسي بدلا من رمضان صبحي

ق 68: التغيير الثاني لمنتخب مصر بنزول ناصر ماهر بدلا من طاهر محمد طاهر

ق.49 صلاح محسن يسجل هدف مصر الرابع بعد عرضية أرسلها رمضان صبحي من جهة اليسار

ق 46: التغيير الأول لمنتخب مصر بنزول أحمد حمدي بدلا من أحمد ياسر ريان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 3-1

ق 30: هدف أول للسعودية من ركلة ركنية ورأسية من عبد الإله العمري سكنت شباك عمر رضوان

ق 25: جوووووول الهدف الثالث لمنتخب مصر بتسديدة رائعة من أحمد فتوح بعد تمريرة بكعب القدم من أحمد ياسر ريان

ق 12: جووووول رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق 11: ركلة جزاء ثانية يحصل عليها أحمد فتوح بعد عرقلته من قبل مدافع السعودية

ق 5: انطلاقة سريعة من صلاح محسن وهجمة مرتدة لكن دفاع السعودية أبعد الكرة لركنية قبل أن يمرر إلى رمضان صبحي

ق 3: جوووووووول طاهر محمد طاهر يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 2: رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

منتخب مصر الأوليمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أداء أبطال العالم لا يتغير.. فرنسا تضرب ألبانيا برباعية وتشعل المجموعة مع تركيا وأيسلندا 30 دقيقة | أوروبا
لماذا يكره الزمالك الوقت الإضافي في نهائي كأس مصر؟ 46 دقيقة | مصر
مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن 46 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - البرتغال تعود للحياة بانتصار رباعي مثير على صربيا.. ورونالدو يطارد دائي 48 دقيقة | أوروبا
الطريق إلى مصر.. بالفيديو – أليو ديانج يصنع هدفا في تعادل مالي مع المغرب ساعة | إفريقيا
إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد" 3 ماذا قالت صحف إنجلترا عن غضب ماني.. "هل كان بسبب صلاح؟" 4 اختطاف نيمار

قد ينال إعجابك