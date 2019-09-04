اسكواش - فرج والوليلي على رأس المصريين المشاركين ببطولة الصين المفتوحة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

رنيم الوليلي - علي فرج

ينطلق الموسم الجديد من الاسكواش ببطولة الصين المفتوحة، ويشارك من المصريين 16 لاعب ولاعبة على رأسهم علي فرج ورنيم الوليلي لاعبي وادي دجلة والمصنفين الأوائل على العالم.

وينطلق غدا الخميس الدور الرئيسي (ثمن النهائي) على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وتعتبر بطولة الصين المفتوحة المقامة بمدينة شنغهاي والبالغ مجموع جوائزها 112 ألف دولار، أول منافسات الموسم الجديد.

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وحصدت رنيم الوليلي لقب النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخها، بينما حقق محمد أبو الغار لقب الراجل.

وحققت مصر لقبي الرجال والسيدات معا في أخر نسختين.

ويمثل المصريون في منافسات الرجال كل من علي فرج ومحمد الشوربجي ومروان الشوربجي وعمر مسعد ومازن هشام ويوسف سليمان ومصطفى عسل.

أما السيدات فيمثل مصر في المنافسات كل من رنيم الوليلي ونوران جوهر ونور الطيب وسلمى هاني وندى عباس وهانيا الحمامي وزينة مكاوي ونادين شاهين ويثرب عادل.

وتنظم مصر ثلاث بطولات كبرى هذا الموسم أولهم بطولة العالم للسيدات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وفي نفس التوقيت بطولة الأهرامات المفتوحة للرجال.

بعد ذلك تستضيف مصر بطولة بلاك بول المفتوحة للسيدات في الفترة من 8 إلى 14 مارس المقبل.

وأخيرا تقام منافسات بطولة الجونة الدولية للرجال والسيدات في الفترة من 8 إلى 17 أبريل المقبل.

بينما تقام مسابقة نهائيات أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم للرجال والسيدات في الفترة من 19 إلى 26 من شهر يونيو.

اسكواش رنيم الوليلي علي فرج محمد الشوربجي مروان الشوربجي نوران جوهر نور الطيب

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