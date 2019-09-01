بالفيديو - الانطلاقة القوية مستمرة.. إنتر يعبر عقبة كالياري ويخطف الصدارة من ثنائي تورينو

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

لوكاكو

واصل فريق إنتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي وحقق الفوز الثاني على التوالي أمام كالياري ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر خارج ملعبه على كالياري بهدفين لهدف ليصل إلى النقطة السادسة ويتقاسم صدارة الدوري مع تورينو ويوفنتوس.

لكن إنتر يتفوق بفارق الأهداف عن ثنائي مدينة تورينو فريقي يوفنتوس وتورينو في السباق المبكر لصدارة الدوري.

أخبار متعلقة

مورينيو بعد دربي أرسنال وتوتنام: متعة لنا وأزمة قلبية لهم بوكيتينيو: رحيل إيركسن؟ أود الرد بـ مستحيل ولكن من الصعب تأكيد ذلك إيمري بعد الدربي: علينا أن نكون أكثر ذكاءً أثناء دفاعنا.. كنا نستحق الانتصار

أبناء المدرب أنطونيو كونتي سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 50 بهدف للاعب جواو بيدرو.

قبل أن يأتي هدف الفوز لإنتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 72 نفذها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو هدفه الثاني مع إنتر ميلان في ثاني مباراة له مع الفريق الإيطالي.

ولم يدفع كونتي بالمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز المنضم قبل أيام لصفوف إنتر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي وظل اللاعب على مقاعد البدلاء.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي لوكاكو يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

الصفقة الخامسة.. المصري يستعير ناشئ الزمالك ويجدد لمدافعه 7 دقيقة | الدوري المصري
5 أشياء تعلمناها من فوز الزمالك العصيب على الاتحاد وبلوغ نهائي كأس مصر 21 دقيقة | مصر
زيدان: لدي مشاعر إيجابية رغم التعادل مع فياريال 36 دقيقة | أوروبا
طلعت يوسف: لياقة الاتحاد البدنية لم تكتمل بعد.. والفريق سيظهر أفضل بعد عودة الغائبين 51 دقيقة | الدوري المصري
عماد متعب يوجه تحية خاصة لـ مصطفى محمد ساعة | مصر
غريب: مصر لا تتحمل خبطتين في الرأس.. وحراسة المرمى أزمة بالمنتخب الأوليمبي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 3 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك