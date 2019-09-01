بالفيديو - الانطلاقة القوية مستمرة.. إنتر يعبر عقبة كالياري ويخطف الصدارة من ثنائي تورينو

واصل فريق إنتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي وحقق الفوز الثاني على التوالي أمام كالياري ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر خارج ملعبه على كالياري بهدفين لهدف ليصل إلى النقطة السادسة ويتقاسم صدارة الدوري مع تورينو ويوفنتوس.

لكن إنتر يتفوق بفارق الأهداف عن ثنائي مدينة تورينو فريقي يوفنتوس وتورينو في السباق المبكر لصدارة الدوري.

أبناء المدرب أنطونيو كونتي سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق لاوتارو مارتينيز، ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 50 بهدف للاعب جواو بيدرو.

قبل أن يأتي هدف الفوز لإنتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 72 نفذها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو هدفه الثاني مع إنتر ميلان في ثاني مباراة له مع الفريق الإيطالي.

ولم يدفع كونتي بالمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز المنضم قبل أيام لصفوف إنتر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي وظل اللاعب على مقاعد البدلاء.