بالفيديو – من أول لمسة بقميص يوفنتوس.. دانيلو يسجل في مرمى نابولي

بداية هي الأفضل على الإطلاق. شارك دانيلو بديلا، فسجل أول أهداف بقميص يوفنتوس من أول لمسة، وفي شباك الغريم نابولي.

دانيلو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

تعرض ماتيو دي تشيليو ظهير أيمن يوفنتوس لإصابة في الدقيقة الـ14، ليخرج بديلا قبل تنفيذ ركنية لنابولي، ويشارك دانيلو الوافد الجديد بدلا منه.

نفذت الركنية سريعا ولم يستطع دانيلو العودة، لكن الركنية تحولت إلى مرتدة قادها دوجلاس كوستا، والذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية، قابلها دانيلو بلمسة في مرمى نابولي مسجلا الهدف الأول من أول لمسة له بقميص يوفنتوس على الإطلاق.

دانيلو انضم ليوفنتوس قبل بداية الموسم، قادما من مانشستر سيتي في صفقة تبادلية، انتقل فيها بموجبها جواو كانسيلو للفريق الإنجليزي.

وبعد غيابه عن المشاركة أمام بارما في الجولة الأولى، ها هو البرازيلي يسجل أولى أهدافه من أول لمسة بقيميص يوفنتوس.

ويتقدم يوفنتوس على نابولي بهدفين مقابل لا شيء بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، وسجل جونزالو إيجواين هدف اللقاء الثاني.