بالفيديو – بايرن الجماعي يثور في وجه ماينتس بسداسية قاسية

السبت، 31 أغسطس 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

6 لاعبين مختلفين، و6 أهداف كاملة في شباك ماينتس وقّعها محاربو بايرن ميونيخ.

حامل اللقب انتصر على ضيفه ماينتس 6-1 في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة الثالثة للدوري الألماني اليوم السبت.

بنجامين بارفارد، ودافيد ألابا، وإيفان بيريسيتش، وكينجسلي كومان، وروبيرت ليفاندوفسكي، وألفونسو دافيز سجلوا أهداف بايرن، بعد أن تقدم جان بول بويتيوس لـ ماينتس مبكرا.

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ليرفع بايرن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد ماينتس عند 0 من النقاط في المركز الأخير.

المباراة شهدت الظهور الأساسي الأول للبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يلعب معارا من برشلونة إلى بايرن.

ماينتس سجل في الدقيقة السادسة عن طريق بويتيوس، قبل أن يتعادل بافارد في الدقيقة 36 مسجلا أول أهدافه بقميص بايرن بعد الانضمام إليه قادما من شتوتجارت، من صناعة الوافد الجديد الآخر: إيفان بيريسيتش.

الجناح الكرواتي المعار من إنتر صنع لأول مرة في الدوري الألماني لأول مرة من 1574 يوما عندما كان في صفوف فولفسبورج عام 2015.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، تقدّم النمساوي ألابا لـ بايرن من ركلة حرة مباشرة، كانت هدفه السابع من مواقف ثابتة في مسيرته بالدوري الألماني.

بيريسيتش لم يكتف بالصناعة، فسجل بنفسه في الدقيقة 54، قبل أن يلحق كومان بهدف رابع في الدقيقة 64.

ثم جاء الدور على الهداف ليفاندوفسكي في الدقيقة 78 بهدف خامس، وأخيرا اختتم الكندي دافيز الأهداف في الدقيقة 80.

الدوري الألماني

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