يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي وليفربول، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية اللقاء

ق. 79 جووووول ثالث. تمريرة من صلاح إلى فيرمينو الذي يسدد مباشرة ويسجل الثاالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثااااني. ساديو ماني ينفرد ويسدد على يسار الحارس

ق. 33 جووووول أول لليفربول. عرضية من ترينت أرنولد تغالط حارس المرمى وتسكن الشباك.

ق. 20 صلاح يهدد مجددا.. انفرد بالمرمى وتصدى لها الحارس لترتد وتصطدم فيه وتمر بجانب القائم بقليل.

ق. 5 تصويبة من صلاح ترتد من القائم الأيمن.

بداية المباراة