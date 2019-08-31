محدّث انتهت في إنجلترا – بيرنلي (0) ليفربول (3) فوز جديد للحُمر

السبت، 31 أغسطس 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

ماني يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي وليفربول، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق. 79 جووووول ثالث. تمريرة من صلاح إلى فيرمينو الذي يسدد مباشرة ويسجل الثاالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثااااني. ساديو ماني ينفرد ويسدد على يسار الحارس

ق. 33 جووووول أول لليفربول. عرضية من ترينت أرنولد تغالط حارس المرمى وتسكن الشباك.

ق. 20 صلاح يهدد مجددا.. انفرد بالمرمى وتصدى لها الحارس لترتد وتصطدم فيه وتمر بجانب القائم بقليل.

ق. 5 تصويبة من صلاح ترتد من القائم الأيمن.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول بيرنلي محمد صلاح

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