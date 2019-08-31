انتهت في إنجلترا - بالاس يهزم أستون فيلا.. وسيتي يضرب برايتون برباعية

السبت، 31 أغسطس 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه مع أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباريات عصر اليوم من الدوري الإنجليزي والتي تشهد إقامة لقاءات تشيلسي أمام شيلفيد يونايتد، وكريستال بالاس ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي وبرايتون.

كريستال بالاس × أستون فيلا

نهاية المباراة

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ق. 72 جووول أول لكريستال بالاس عن طريق جوردان أيو

ق. 53 تريزيجيه يتحصل على الإنذار الثاني ويطرد من اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا

د. 20 التعادل السلبي لازال يحسم نتيجة اللقاء.

بداية المباراة

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مانشستر سيتي × برايتون

نهاية المباراة

ق. 79 جووول رابع. بيرناردو سيلفا من أول لمسة.

ق. 54 جووووول ثاااالث.. أجويرو يسدد بشكل رائع في المقص من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. مانشستر سيتي 2-0 برايتون

د. 42 الأرجنتيني سيرخيو أجويرو يسجل الثاني لسيتي.

د. 37 لابورت يخرج مصابا بعد تدخل قوي مع لاعب برايتون.

د. 2 البلجيكي كيفين دي بروين يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي مبكرا.

بداية المباراة

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تشيلسي × شيفيلد يونايتد

نهاية المباراة

ق. 90 جوووول التعادل القاااتل لشيفيلد عن طريق موسيت.

ق. 46 كالوم روبيرتسون يقلص الفارق لشيفيلد يونايتد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. تشيلسي 2-0 شيفيلد يونايتد

د. 42 أبراهام يضيف الثاني للبلوز وأخطاء دفاع شيفيلد تتواصل

د. 19 تامي أبراهام يتقدم لتشيلسي مستغلا خطأ الحارس.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

في إنجلترا الدوري الإنجليزي تريزيجيه تشيلسي

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