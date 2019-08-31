انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (1) مانشستر يونايتد.. تعادل جديد للشياطين الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ساوثامبتون ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د. 85 محاولات من مانشستر يونايتد لاستغلال النقص العددي لأصحاب الأرض.

د. 73 طرد لدانسو من ساوثامبتون.

د. 58 فيسترجارد يعدّل النتيجة لساوثامبتون برأسية في شباك دي خيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

د. 40 ضغطمن ساوثامبتون لإدراك التعادل وسط تراجع دفاعي للشياطين الحمر.

د. 19 وان بيساكا يُهدر فرصة تعزيز تقدم مانشستر يونايتد بتسديدة من داخل المنطقة علت العارضة.

د.10 جووووووووووول صاروخ من دانييل جيمس يسكن شباك ساوثامبتون

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل