انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (1) مانشستر يونايتد.. تعادل جديد للشياطين الحمر

السبت، 31 أغسطس 2019 - 13:18

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ساوثامبتون ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا.

----

أخبار متعلقة

قرعة الدوري الأوروبي – مجموعة سهلة لـ أرسنال ومانشستر يونايتد.. ومواجهة مصرية محتملة مؤتمر سولشاير - إعارة سمولينج وإمكانية عودة إبراهيموفيتش لـ مانشستر يونايتد.. والإصابات مقطوعة موسيقية لم تكتمل.. رسميا – سانشيز من يونايتد إلى إنتر

نهاية المباراة

د. 85 محاولات من مانشستر يونايتد لاستغلال النقص العددي لأصحاب الأرض.

د. 73 طرد لدانسو من ساوثامبتون.

د. 58 فيسترجارد يعدّل النتيجة لساوثامبتون برأسية في شباك دي خيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

د. 40 ضغطمن ساوثامبتون لإدراك التعادل وسط تراجع دفاعي للشياطين الحمر.

د. 19 وان بيساكا يُهدر فرصة تعزيز تقدم مانشستر يونايتد بتسديدة من داخل المنطقة علت العارضة.

د.10 جووووووووووول صاروخ من دانييل جيمس يسكن شباك ساوثامبتون

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - للمباراة الثالثة.. مانشستر يونايتد دون فوز ويكتفي بالتعادل مع ساوثامبتون 4 دقيقة | أوروبا
الأهلي: استمرار عبد الحفيظ وقمصان بالجهاز الفني الجديد.. رحيل يوسف 13 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. ماونت وأبراهام في هجوم تشيلسي 27 دقيقة | أوروبا
التشكيل - تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي مع أستون فيلا أمام بالاس 34 دقيقة | المحترفون
أبرز محطات النني مع أرسنال.. الأفضل في الفريق وهدف برشلونة 57 دقيقة | المحترفون
كرة يد - أحمد الأحمر هدافا تاريخيا لمونديال الأندية ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك