مواعيد مباريات اليوم 31-8-2019 والقنوات الناقلة.. سبت كروي ناااااااري

السبت، 31 أغسطس 2019 - 01:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

سبت كروي ناري في انتظرنا. استعدوا لأنكم لن تفعلوا أي شيء في يومكم سوى مشاهدة المباريات.

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الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي تنطلق في الواحدة والنصف ظهرا بمواجهة ساوثامبتون أمام مانشستر يونايتد على بي إن سبورتس 2.

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بعدها تنطلق 6 مباريات في الرابعة عصرا في إنجلترا.

مانشستر سيتي أمام برايتون على بي إن سبورتس 2. كريستال بالاس ضد أستون فيلا على بي إن سبورتس 7. تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد على بي إن سبورتس 11. ليستر سيتي ضد بورنموث على بي إن سبورتس 1. نيوكاسل ضد واتفورد على بي إن سبورتس 9. وست هام ضد نورويتش سيتي على بي إن سبورتس 12.

وفي السادسة والنصف يلعب بيرنلي أمام ليفربول على بي إن سبورتس 2 في لقاء من المنتظر أن يشهد تواجد محترفنا المصري محمد صلاح.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين أوساسونا أمام برشلونة في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، يلعب ميلان أمام بريشيا في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

قمة الدوري الإيطالي ليوم السبت، ستكون بين يوفنتوس ونابولي في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بايرن ميونيخ أمام ماينتس في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على يونيون برلين في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

ويلعب ديسبورتيفو أفيش الذي يضم بين صفوفه كهربا أمام فاماليساو في البرتغال في الخامسة والنصف مساءً في لقاء لن يُذاع.

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مواعيد مباريات السبت الكروي

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