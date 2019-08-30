انتهت كأس العالم للأندية لكرة اليد – الزمالك (38) نيويورك سيتي (24) نهاية المباراة
الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 15:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ونيويورك سيتي الأمريكي، في تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم للأندية.
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نهاية المباراة
38-24 لصالح الزمالك
37-23 لصالح الزمالك مع مرور 57 دقيقة
34-20 لصالح الزمالك مع مرور 51 دقيقة
31-18 لصالح الزمالك مع مرور 45 دقيقة
27-18 لصالح الزمالك مع مرور 40 دقيقة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
19-15 لصالح الزمالك
ق. 26 الزمالك يعود للتسجيل أخيرا... 15-12
14-12 لصالح الزمالك مع مرور 26 دقيقة.
14-11 لصالح الزمالك مع مرور 25 دقيقة.
14-8 لصالح الزمالك مع مرور 20 دقيقة
10-5 لصالح الزمالك مع مرور 15 دقيقة.
8-4 لصالح الزمالك مع مرور 12 دقيقة
بداية المباراة