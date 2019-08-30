انتهت كأس العالم للأندية لكرة اليد – الزمالك (38) نيويورك سيتي (24) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ونيويورك سيتي الأمريكي، في تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

38-24 لصالح الزمالك

37-23 لصالح الزمالك مع مرور 57 دقيقة

34-20 لصالح الزمالك مع مرور 51 دقيقة

31-18 لصالح الزمالك مع مرور 45 دقيقة

27-18 لصالح الزمالك مع مرور 40 دقيقة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

19-15 لصالح الزمالك

ق. 26 الزمالك يعود للتسجيل أخيرا... 15-12

14-12 لصالح الزمالك مع مرور 26 دقيقة.

14-11 لصالح الزمالك مع مرور 25 دقيقة.

14-8 لصالح الزمالك مع مرور 20 دقيقة

10-5 لصالح الزمالك مع مرور 15 دقيقة.

8-4 لصالح الزمالك مع مرور 12 دقيقة

بداية المباراة